2022/01/30 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة إصابة وزير الخارجية فؤاد حسين بفيروس كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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