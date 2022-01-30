ما بين امريكا ومصر والضحية العراق

2022/01/30 | 15:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عباس الزيدي || 130 مليون دولار مساعدة امريكية حجبتها واشنطن عن مصر وفي نفس الوقت زودتها بطائرات نقل عسكرية بقيمة _ 2مليار دولار _ مصر تعتبر الشريكة رقم اثنين للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة لها ولحلف الناتو وقد غادرت مصر علاقتها مع روسيا منذ امد بعيد والاسباب التي دعت ان تتخذ واشنطن تلك […]

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