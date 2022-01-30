بعض الأسرار عن استهداف مطار بغداد مع ملاحظات فنية وسياسية واعلامية

2022/01/30 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام عادل ..1- يبدو من الواضح أن حادث قصف مطار بغداد (حادث مفبرك) من تدبير (رئيس حكومة تصريف الأعمال) ويندرج ضمن عمليات (التخادم مع دولة خارجية) التي يقوم بها باستمرار، وهذه المرة يقدم خدمات سياسية لصالح دولة الإمارات بعد حادث قصف مطار أبو ظبي من قبل قوات الحوثي، وهو ما جعل الإمارات […]

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