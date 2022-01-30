متى يتصارعون من اجل العراق

2022/01/30 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أثير ناظم الجاسور

لم يشهد العراق طبقة حزبية تحاول ممارسة

السياسة مثل الطبقة التي سلمتها

الولايات المتحدة مقاليد حكم العراق

منذ العام 2003 ولغاية اليوم، فمنذ هذا

التاريخ والعراق ومواطنيه يتأر

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