الكهرباء في السفارة !!

2022/01/30 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

وضعتُ هذا العنوان وأنا أتوقع أنّ البعض

من القرّاء الأعزّاء سيقولون، يارجل،

لماذا لا تريد أن تعترف أنك كاتب "هزلي"

ولا علاقة لك بالسياسة وشؤونها مثلما

اتهمني ذات يوم النائب "المدني حمد

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