2022/01/30 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المزمن، تبدو مسألة الحفاظ على مستويات السكر المناسبة في الدم وكأنها معركة بلا نهاية.ويعاني المصابون بالسكري من ضعف إنتاج مادة الأنسولين في الجسم أو يكون الأنسولين غير فعّال.وفي مرض السكري النوع الأول، لا ينتج البنكرياس الأنسولين، بينما ينتج جسم المصاب بالمرض من النوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات إنذار على مرضى السكري الانتباه لها قبل “الكارثة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات إنذار على مرضى السكري الانتباه لها قبل “الكارثة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).