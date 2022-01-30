ضمن المساعي لرفع الحظر.. العراق يستضيف السويد في مباراة ودية

2022/01/30 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، اليوم الأحد، الدعوة إلى المنتخب السويدي لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في العاصمة بغداد، ضمن المساعي العراقية لرفع الحظر والعودة لاستضافة المباريات الرسمية.

وجاءت هذه الدعوة على هامش اللقاء الذي جمع درجال بالسفير السويدي في العراق جوناس لوفان، وجرى خلاله مناقشة ملفات عدة أبرزها استضافة المنتخب السويدي في بغداد.

وقال درجال: “العراق بحاجة ماسة للتطور في مختلف المجالات ومنها العمل في القطاعين الرياضي والشبابي، والسويد تحتل مكانة عالمية مرموقة في هذه المجالات وخبرة متراكمة متميزة”.

وأضاف: “العراق يعمل بجد على مشروع صناعة أبطال في الألعاب الفردية من خلال مشروع أكاديمية البطل لصناعة أبطال ينافسون على الميداليات الأولمبية، وسينطلق هذا المشروع خلال 10 أيام”.

واستكمل: “هناك مشروع آخر مهم جدا يخص كرة القدم هو مشروع الحلم، وهو بحاجة لتطوير الكوادر الفنية والإدارية عبر الاستعانة بالخبرات الأوربية ومن بينها السويد”.

وزاد: “العراق يسعى لاستضافة منتخب عالمي مهم في بغداد من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وتواجد منتخب السويد في العاصمة العراقية يمثل رسالة مهمة للعالم والاتحاد الدولي”.

من جانبه أبدى السفير السويدي في العراق جوناس لوفان، رغبته في التعاون عبر قطاع الرياضة والشباب، وأنه حريص جدا على تفعيل هذا التعاون بما يخدم البلدين.

وزاد: “سنعمل على التعاون مع العراق بحكم أنها تمتلك أكاديميات رياضية محترفة ولديها تاريخ طويل في عدة ألعاب، وسأكون في غاية السعادة بتواجد منتخب السويد في بغداد”.

وأتم السفير السويدي في العراق جوناس لوفان: “الجالية العراقية في السويد تمثل 2% من نسبة السكان، وفيها الكثير من الكفاءات على جميع المستويات”.

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