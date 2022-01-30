جولدمان ساكس: خفض متوقع في الميزانية الأمريكية بدءاً من يونيو

2022/01/30 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم اقتصاديو مجموعة جولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي” الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.

ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، أن بنك الاحتياطي سيرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة إلى 1.25 في المائة وإلى 1.5 في المائة بحلول نهاية العام، بحسب ما أوردته أمس وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

ويرى “جولدمان ساكس” أن هذه التغيرات ستحدث خلال أشهر آذار (مارس) وأيار (مايو) وتموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، كما يتوقع أيضا أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في حزيران (يونيو).

ويأتي التغيير بعد مرور أيام على إعلان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في آذار (مارس)، وقد ترك الباب مفتوحا للتحرك في كل اجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في أمريكا على مدار 40 عاما.

وأظهر تقرير حكومي صدر الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع 4 في المائة خلال العام حتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهى الأعلى في غضون عقدين.

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