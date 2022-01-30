2022/01/30 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المنددين في الخرطوم بالحكم العسكري والمطالبين بالعدالة والديمقراطية، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.وبعيد الظهر، خرج الآف السودانيين في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي بالرغم من انتشار الجنود المسلحين الذين يغلقون الشوارع والجسور في الخرطوم، ومن الكتل الاسمنية التي تسد مداخل […]

ظهرت المقالة السودان..



اطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم أولاً على ايرث نيوز.

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