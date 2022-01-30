الخارجية العراقية تعلن إصابة الوزير فؤاد حسين بفيروس كورونا

2022/01/30 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، عن تماثل الوزير فؤاد حسين للشفاء من فايروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، إن "بعض وكالات الأنباء نقلت عدم مشاركة الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا".

وأضاف أن "الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء"، لافتا الى انه "سيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".

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