دولة القانون: لا يحق لحكومة تصريف الاعمال اجراء أي تعاقدات كهربائية او نفطية

2022/01/30 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الاحد ، أن حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها التعاقد وابرام اي اتفاقيات وصفقات في المجال الكهربائي او النفطي ، فيما اشار الى أن حكومة الكاظمي عليها تسديد الديون لايران لاستمرار امدادات الطاقة بدل الاتجاه نحو السعودية والتعاقد معها تحت ضغوط امريكية.وقال الركابي […]

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