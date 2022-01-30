غرور البشر - أحمد صبحى منصور

2022/01/30 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :المفهوم عندنا أن ( الغرور / المغرور ) مرتبط بالفخر والخيلاء والتكبر .



هذا يأتى معناه فى مصطلحات قرآنية مثل ( فرح ، مرح ، مختال ، فخور ).



أما ( الغرور ) فمعناه مختلف فى القرآن الكريم .



نتعرف عليه هنا : أولا : الغُرور ( بضم الغين )( غُرور الدنيا ) : خداع الحياة الدنيا بمظاهرها 1 ـ ما على الأرض من زينة هو إختبار للناس ، أيهم سيقع فريسة لها ، و من سيرتفع عن عبادتها والهوس بها .



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