2022/01/30 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :المفهوم عندنا أن ( الغرور / المغرور ) مرتبط بالفخر والخيلاء والتكبر .
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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :المفهوم عندنا أن ( الغرور / المغرور ) مرتبط بالفخر والخيلاء والتكبر .
هذا يأتى معناه فى مصطلحات قرآنية مثل ( فرح ، مرح ، مختال ، فخور ).
أما ( الغرور ) فمعناه مختلف فى القرآن الكريم .
نتعرف عليه هنا : أولا : الغُرور ( بضم الغين )( غُرور الدنيا ) : خداع الحياة الدنيا بمظاهرها 1 ـ ما على الأرض من زينة هو إختبار للناس ، أيهم سيقع فريسة لها ، و من سيرتفع عن عبادتها والهوس بها .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرور البشر - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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