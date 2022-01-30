المنتخب الوطني يواصل تدريباته قبل مواجهة لبنان

2022/01/30 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصلُ المنتخب الوطنيّ، اليوم الاحد، تدريباتهُ في جونيه (مجمع فؤاد شهاب الرياضي) استعداداً لمواجهةِ مُنتخب لبنان ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022.

وجرت التدريباتُ، اليوم الأحد، على أرضيةٍ من العشب الصناعيّ بمشاركةِ (22) لاعباً هم كلٌ من: حسن أحمد، علي ياسين، فهد طالب، مهند جعاز، أمير العماري، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان إقبال، سجاد جاسم، أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، أحمد إبراهيم، أحمد فرحان، علاء عباس، علي حصني، ميثم جبار، كرار نبيل، مناف يونس.

وركزَ الجهازُ الفنيّ على الجانبِ التَكتيكيّ في تدريباتِ اليوم من خلال تَقسيم اللاعبين على مجموعتين، ضمت كلُ مجموعةٍ تسعة لاعبين مع لاعبٍ مِحوريّ (جوكر) يشاركُ مع المجموعتين.

وسيعقدُ ظهر الغد الاثنين المؤتمرُ الصحفي لمدربِ المنتخب (زيليكو بتروفيتش)، واللاعب مهند جعاز في ملعبِ صيدا الدوليّ في الساعةِ الواحدة والربع بتوقيت بيروت.

وأجرى اللاعبُ (ياسر قاسم) فحص الـ PCR اليوم، وظهرت نتيجةُ الفحص (سلبيةً)، وبات اللاعبُ خارجَ حسابات الجهازِ الفني في الوقت الحالي بسبب الحجر الصحي، وعدم مشاركته في التدريباتٍ منذ مباراة أوغندا الوديّة، والوقت ضيقٌ ليتواجدَ في لبنان، لذلك منحت له موافقة السفر إلى لندن.

وفي وقت سابق كشفت نتيجة فحص الـ PCR للمدير الإداري (غيث مهنا) عن إيجابيتها، ولا يزال متواجداً في إيران تحت الحجزِ الصحي، ومن المؤمل أن يجري اليوم فحوصاتٍ جديدة.

وتجدرُ الإشارة الى ان وفد المُنتخب الوطني المُتواجد في لبنان سيتم إجراءَ فحوصات الـ PCR لكل أعضائه غداً صباحاً والتي ستحدد العددَ الفعلي للمشاركين في مباراته أمام المنتخبِ اللبناني من اللاعبين والأجهزةِ الفنيّة والإداريّة والطبيّة والبدنيّة والإعلاميّة ما عدا المدرب المساعد (رزاق فرحان) واللاعبين (شيركو كريم وحسين جبار وسامح سعيد) الذين تأكّد غيابهم عن مباراةِ لبنان بسبب الفحوصاتِ التي ظهرت إيجابيةً في وقتٍ سابق.

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