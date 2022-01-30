مواطنون يشيدون بـ

2022/01/30 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أشاد عدد من المواطنين، اليوم الاحد، بـ"السلة الغذائية" التي وزعتها وزارة التجارة مطالبين باستمرار هذه السلة التي تخفف عن كاهل المواطن العراقي، فيما عدها وكلاء الغذائية بانها حدت من ارتفاع الاسعار.

وذكر عدد من مواطني محافظتي بغداد وديالى في حديث لـ(بغداد اليوم) ان، "السلة الغذائية التي وزعتها وزارة التجارة جيدة من حيث جودة المواد كالرز والزيت والسكر والمعجون والواد الاخرى".

وطالبوا بـ"استمرار هذه السلة الغذائية كونها خدمة شريحة كبيرة من العوائل لاسيما أصحاب الدخل المحدود".

واشار وكلاء المواد الغذائية في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "السلة الغذائية ساهمت باستقرار اسعار المواد الغذائية نوعا ما والحفاظ على الاسعار من الارتفاع

".

ويأتي ذلك مع إعلان وزارة التجارة البدء بعملية توزيع السلة الغذائية الاولى في عام ٢٠٢٢ على المواطنين

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