2022/01/30 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أصيب 23 شخصًا في اشتباك بالعصي والحجارة بين مجموعتين من المواطنين الاتراك في منطقة حليلية بمدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا .وذكرت مصادر في شرطة ولاية شانلي اورفة اليوم أن خلافا على قطعة أرض زراعية تحول إلى شجار بالعصي والحجارة في منطقة حليلية بالولاية مما استدعى تدخل الشرطة لفض النزاع والقبض على متسببيه .واشارت الشرطة الى ان فرق الاسعاف نقلت المصابين الى مستشفيات المدينة فيما تولت الشرطة اجراء تحقيقاتها بالحادث ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 23 شخصا في نزاع بين مجموعتين على ارض زراعية جنوب شرق تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 23 شخصا في نزاع بين مجموعتين على ارض زراعية جنوب شرق تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).