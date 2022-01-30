محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي..

2022/01/30 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الأحد، إن موقف الرئيس الإسرائيلي وبلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين، وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها.

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