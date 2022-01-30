ناشطون كنديون ينضمون تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين احتجاجا على فظائع الكيان الصهيوني

2022/01/30 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..نظم عدد كبير من الناشطين الكنديين مظاهرة احتجاجية على العدوان والفظائع الصهيونية المستمرة منذ عقود ضد الفلسطينيين ، والتي اختارت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة غض الطرف عنها بحجة تغطية مسيرة ضد فايروس كورونا لرئيس الوزراء جاستن ترودو.وذكرت صحيفة تورنتو ستار الكندية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، أن ” […]

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