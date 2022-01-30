الحشد ينفذ عملية أمنية في كركوك

2022/01/30 | 16:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تنفيذ عملية أمنية في كركوك.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناء على معلومات استخبارية بعملية امنية استباقية، نفذت قوة من اللواء ٤٠ بالحشد الشعبي اليوم الاحد عملية امنية لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية في كركوك”.واضاف البيان “حيث انطلقت القوة في اطراف نهر […]

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