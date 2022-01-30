رئيس الوزراء البريطاني: نحث روسيا على تفادي شن غزو متهور وكارثي لأوكرانيا

2022/01/30 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الاحد، إن الصورة على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد.

وأكد جونسون أنه ما زال يحث روسيا على المشاركة في المفاوضات وتجنب الغزو الذي وصفه بالمتهور والكارثي, من جهتها أكدت الخارجية البريطانية أنها لا تستبعد أي خيار لمواجهة الاجتياح الروسي المحتمل لأوكرانيا.

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