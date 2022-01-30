الصحة العراقية تسجل 15 حالة وفاة و5582 اصابة جديدة بكورونا

2022/01/30 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان ، أنها “سجلت 5582 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5657 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 15 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 35884”.

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