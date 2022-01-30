صافرة أردنية لمباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم

2022/01/30 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسند الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، مهمة إدارة مواجهة العراق ولبنان، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في ملعب صيدا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويتألف الطاقم من أدهم مخادمة (حكم ساحة) ومحمد الروالي ومحمد الخلف (مساعدين)، فيما تم تعيين الكويتي أحمد العلي حكما رابعا، علما بأن مراقب المباراة الإندونيسي أسيب سابوترا وصل إلى بيروت.

ويعد مخادمة من حكام الصفوة في القارة الآسيوية، وسبق له أن قاد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، إلى جانب مشاركته في إدارة المباراة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، والتي جمعت مصر وإسبانيا.

كما قاد الحكم الأردني أدهم مخادمة لقاء نيوزيلندا أوروجواي، ضمن مونديال الشباب 2019 في بولندا، إضافة إلى إدارة العديد من المباريات في المسابقات العربية والقارية.

وكان لمخادمة تجارب سابقة مع المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم، حيث إدار مباراة العراق مع الإمارات في تصفيات مونديال روسيا 2018، والتي جرت في عمان وانتهت بفوز العراق (1-0).

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