ياسر قاسم خارج حسابات المنتخب الوطني رغم شفائه من كورونا

2022/01/30 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، استبعاد اللاعب ياسر قاسم رغم شفائه من فيروس كورونا.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب ياسر قاسم أجرى فحص الـ PCR اليوم، وظهرت نتيجةُ الفحص (سلبيةً)، وبات اللاعبُ خارجَ حسابات الجهازِ الفني في الوقت الحالي بسبب الحجر الصحي، وعدم مشاركته في التدريباتٍ منذ […]

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