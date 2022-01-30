إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا

2022/01/30 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الأحد، إصابة الوزير فؤاد الحسين بفيروس كورونا.وقالت الوزارة خلال تغريدة لها على تويتر: “نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة السيد الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا”.

وأضافت بلسان متحدثها أحمد الصحاف: “نؤكِّدُ أن الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء ، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل”.

إصابة السيد وزير الخارجية بفايروس كورونا

نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة السيد الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا.



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— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 30, 2022

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