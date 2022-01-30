النقد الدولي يكشف عن الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال 2022

2022/01/30 | 16:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن البيانات تشير إلى أي مدى تسبب بارتفاع تكاليف الطاقة في زيادة معدلات التضخم وخاصة في أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الوقود الأحفوري تقريبا خلال العام الماضي، فيما ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية على زيادة التضخم.وفي الوقت نفسه، أدت الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، …

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