العراق يدعو المنظمات الكندية للعمل في مجالات عديدة منها نبذ العنف و تمكين المرأة

2022/01/30 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت دائرة المنظمات غير الحكومية، اليوم الاحد، المنظمات الكندية للعمل في مجالات عديدة منها نبذ العنف و تمكين المرأة.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “استقبل مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، ساندرا بيربري، مسؤولة التنمية الدولية في السفارة الكندية والوفد […]

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