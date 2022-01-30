المشتركة تكشف لـ السومرية تفاصيل اجتماعات كركوك وتتحدث عن 'تكتيك جديد'

2022/01/30 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن عملية قتل المفرزة "الداعشية" المسؤولة عن مجزرة العظيم في ديالى بأنها كشفت عن رؤية أمنية وتكتيك جديد، فيما بينت تفاصيل زيارة وفد أمني إلى محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العمليات المشتركة اوفت بوعدها بالاقصاص من الإرهابيين الذين نفذوا العملية الارهابية في ديالى"، مشيراً إلى أن "العملية التي نفذت يوم امس تمت بعد مراقبة دقيقة من قبل طائرات الاستطلاع ثم توجيه طائرات القوة الجوية لتنفيذ ضربة صاروخية في حاوي العظيم، وبالتالي أسفرت عن مقتل تسعة إرهابيين، فضلاً عن تدمير عدد من الكهوف".

وأضاف، أن "تلك العملية كشفت استراتيجية جديدة ورؤية أمنية واضحة وتكتيك جديد اتبعته القيادة من خلال قيامها بعمليات نوعية والحقاها بمعلومات استخبارية وتوجيه سلاح الجو لتنفيذ ضربات في تلك المناطق لقتل الإرهابيين".ولفت إلى أنه "العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 29 إرهابياً بينهم المفرزة المسؤولة عن مجزرة حاوي العظيم، وذلك خلال أسبوعين"، مؤكداً أن "العمليات مستمرة لملاحقة الارهابيين حتى القضاء عليهم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، عن مقتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.وفي سياق زيارة وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري إلى كركوك، أوضح المتحدث باسم القيادة، إن "الزيارة شملت شقين، الأول تمثل في الاجتماع مع قادة البيشمركة والاتفاق على آلية التنسيق والقيام بعمليات مشتركة وملئ الفراغات".أما الشق الثاني، بحسب الخفاجي، فتمثل "بالاجتماع مع المقر المتقدم والقادة الأمنيين في كركوك، حيث تم مناقشة الوضع الأمني داخل المحافظة، والقرى خارج كركوك، وتم اتخاذ قرارات مهمة تعزز الأمن هناك".وحول الحدود المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة والتي ينشط فيها داعش، قال الخفاجي، إنه "تم مناقشة هذا الامر مع البيشمركة وتم الاتفاق على مشاركة المعلومات الاستخبارية والقيام بعمليات مشتركة ومسك تلك المناطق بقوات مشتركة من المركز والإقليم".

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