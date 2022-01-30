2022/01/30 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاحد، مع السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه، التعاون في مجالات التأهيل المهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان الوزير استقبل السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه اليوم، وجرى بحث التعاون في مجالات الشأن الاجتماعي ودعم الوزارة في تنفيذ […]

ظهرت المقالة العراق وفرنسا يبحثان التعاون في مجالات التأهيل المهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفرنسا يبحثان التعاون في مجالات التأهيل المهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وفرنسا يبحثان التعاون في مجالات التأهيل المهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).