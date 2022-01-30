الفتح يحذر من مشروع أمريكي.. “ستنفذه جهات عراقية سياسية”

2022/01/30 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو تحالف الفتح ، احمد عبد الحسين ، الأحد ، العمليات الإرهابية المتمثلة بضرب البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية هي محاولة لاتهام وشيطنة فصائل المقاومة والحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن ارتباط اسم منفذ عملية المطار الأخيرة بمحمد الحلبوسي تكشف الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.وقال عبد الحسين لوكالة / المعلومة /، إن […]

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