في عيد ميلاده الـ60.. ملك الأردن يوجه بوضع رؤية عابرة للحكومات بعد

2022/01/30 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العاهل الأردني إنه وجّه الديوان الملكي بتنظيم ورشة عمل لأصحاب الخبرة الاقتصادية "لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة"، بعد إشارته إلى أن "المسيرة تباطأت" نتيجة أزمات إقليمية ألقت بظلالها على المملكة، حسب قوله.

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