الخارجية تعلق على اصابة وزيرها بكورونا: سيزاول عمله في القريب

2022/01/30 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض وكالات الأنباء نقلت عدم مشاركة الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء.

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