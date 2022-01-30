مسؤولة عن 10 هجمات.. تفاصيل جديدة لإبادة خلية حاوي العظيم الإرهابية منذ بدء العملية بالعراق - عاجل

2022/01/30 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

‏كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الاحد، عن تفاصيل مهمة وجديدة حول خلية الحاوي التي تم ابادتها في ساعة متاخرة من مساء يوم امس.

‏وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "احدى مسيرات القوات الامنية رصد حركة مشبوهه في عمق حاوي العظيم اقصى شمال ديالى قبل 3 ايام ما اثار الانتباه ودفع الى تدقيق وبحث وتصويب الكاميرات الحرارية للمتابعة على مدار الساعة".

وأضافت أن "تقاطع المعلومات بين الاجهزة الاستخبارية والامن الوطني وبقية التشكيلات قاد الى تحديد دقيق لمكان خلية هي الاخطر في تنظيم داعش وتشكل راس الرمح لهجماته ويطلق عليها بالاتغماسية بينهم عرب وهي المسؤولة عن اكثر من 10 هجمات ابرزها سرية الجيش وقرية البو بكر ومناطق اخرى".

وأشار إلى أن "قصف طائرات 16 العراقية تم من خلال 3 صواريخ دقيقة الاصابة تزن كل منها عشرات الكليوغرامات من المتفجرات"، مبينا أن "الخلية التي ابيدت يبلغ عدد افرادها 9 حتى الان وهناك توقعات بأن يصل الى 11 لكن الاهم انها تعد الاخطر ضمن مايسمى بولاية ديالى في هيكيلة داعش الارهابي".

‏وتابع: "ابادة خلية الحاوي ضربة موجعة لداعش خاصة وأن من بين القتلى 3 قيادات ميدانية ابرزها ابو موسى العراقي المعاون العسكري".

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