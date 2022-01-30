صندوق المبادرات المجتمعية يسهم في معالجة الفنان خالد أحمد مصطفى

2022/01/30 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف صندوق المبادرات المجتمعية، اليوم الاحد، عن مساهمته في معالجة الفنان خالد أحمد مصطفى.

وذكرت رابطة المصارف العراقية الخاصة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بتوجيه من محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، استقبل نائب المحافظ زوجة الفنان خالد أحمد مصطفى، آن خالد".

وأضاف البيان أن "الزوجة عرضت الحالة الصحية الصعبة لزوجها وحاجته الماسة الى إجراء عملية عاجلة خارج العراق لزراعة الفك وترقيع في جزء آخر من الوجه".

وبين أنه "بناءً على ذلك قرّرت اللجنة العليا للمبادرات المجتمعية والإنسانية، التي يرأسها البنك المركزي العراقي مع رابطة المصارف العراقية الخاصة وجهات أخرى، تقديم مساهمة مالية لتأمين نفقات علاج الفنان خارج العراق".

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