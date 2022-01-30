2022/01/30 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، اندية الدوري الممتاز دراسة مقترح اشراك 3 لاعبين في كل مباراة للاعبين تحت سن 23 عام.

وقال الاتحاد في وثيقة موجهه الى اندية الدوري حصلت عليها (بغداد اليوم): "اشارة الى كتاب مدربي المنتخبات الوطنية دارسة مقترحا لإشراك ثلاثة لاعبين في كل مباراة للاعبين تحت 23 سنة في خطوة لتطوير لاعبي الفئات العمرية الشابة و زيادة احتكاكهم بالمباريات".

واضاف الاتحاد بحسب الوثيقة ان "الخطوة جاءت بعد ملاحظة قلة مشاركة اللاعبين ذوي الاعمار الصغيرة مع الأندية في دوري الكرة الممتاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يقدم مقترحا لأندية الدوري الممتاز بشأن اللاعبين تحت سن 23 عاما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يقدم مقترحا لأندية الدوري الممتاز بشأن اللاعبين تحت سن 23 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).