صحة الرصافة تقدم حصيلة صادمة بأعداد حوادث السير في العام 2021

2022/01/30 | 17:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت صحة الرصافة عن إحصائية بحالات إصابات الإطلاقات النارية وحوادث السير خلال العام 2021.

وقال إعلام صحة الرصافة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "مستشفى الجملة العصبية استقبلت 84 إصابة في الرأس بطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي وأكثر من (2251) إصابة بالدماغ والحبل الشوكي بحوادث السير خلال العام 2021".

وأوضح مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي، أنّ "طوارئ المستشفى تستقبل وعلى مدار الساعة يوميًا الحالات المرضية المختلفة سواء الاعتيادية منها أو الحوادث".

وأضاف أن "المستشفى استقبلت خلال العام الماضي (84) حالة إصابة بطلق ناري في الرأس نتيجة الرمي العشوائي، مبينًا أن "الفرق التخصصية أجرت لهم تداخلات جراحية عاجلة لإخراج الرصاصة والغالبية العظمى منهم تم إنقاذهم".

وأشار البيان إلى أن "طوارئ المستشفى استقبلت خلال العام الماضي (2251) حالة إصابة بالدماغ والحبل الشوكي جراء حوادث سير العجلات والدراجات النارية والتك تك، مبينًا أن "معظم تلك الحالات خضعت لإجراء تداخل جراحي عاجل ورقود في العناية المركزة لحين استقرار وضعهم الصحي".

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