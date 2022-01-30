الجيل الجديد : هذه شروطنا للتصويت على مرشـح أحد الحزبين الكرديين لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/30 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت حركة الجيل الجديد ، تحديدها 10 شروط للتصويت على سحب مرشحها لمنصب رئاسة الجمهورية والتصويت لصالح أحد المرشحين الحزبين الكرديين الرئيسين .وقالت الحركة ، في بيان صحفي اليوم السبت ، ان " الشروط التي حددناها كلها تخدم شعب كردستان"، داعية الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الى الالتزام بجميع الشروط قبل التصويت في 7 شباط 2022".واضافت الحركة ، ان الشروط هي:1.خفض سعر الغاز والنفط و البنزين.2.الإزالة الضريبية على المواطنين وأصحاب المتاجر والشركات.3.إنشاء رقم بنكي للرواتب وإعادة بعض الرواتب المدخرة ، و يتم توفيرها لموظفين شهريا من خلال الحساب المصرفي.4.إعادة تشغيل ترقيات الموظفين.5.حل المادة 140 والمناطق المعزولة وضمان ميزانية المنطقة.6.توفير أموال طلاب الجامعات والمعاهد.7.توظيف خريجي الجامعات والمعاهد اصحاب العقود .8.يجب دفع رواتب المتقاعدين شهريا وتزويدهم ببطاقات مصرفية واستلام رواتبهم من خلال تلك البطاقة.9.تجرى الانتخابات البرلمانية الكردستانية في موعدها.10.تعديل قانون الانتخابات وضمان حياد المفوضين./انتهى5

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