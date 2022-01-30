اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 21 - عباس علي العلي

2022/01/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الترجمة العربية للنصإِل ُحَيا إِرْحَمَ (م) يِرَءَّمْ ___ الألة الحي "الرحيم" يرحمإِرْحَم (م) مَرَءْ إِلت ُعَشْتَرْ إِنْ زَجِّ (م) يُثَّبْ ____ الرحيم أمر الآلهة عشتار أن تزوجني ثوابإِنْ رُغْتِ كَنَكْتِ (م) يُدَرَّءْ _____ إن رقت كن كمن يضرعوَرْدَتا دَمِقْتا تُحْتَنـّا (م) ____ قدم وردتان تحنناكِرِيشُ (م)ْ تُرْدا تُرْدامْ (م) ____ أقراءها مرة بعد مرةأَنَ كِرِي رُغْتِ ك ......





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