الغباء السياسي في عراق عصر بريمر... - عباس علي العلي

2022/01/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي جاء بريمر كحاكم إداري لقوات الأحتلال الأمريكي الدولي ضمن رؤية أمريكية كانت تستهدف بالأساس والمعلن تصفية حقبة الديكتاتورية، وبناء نظام سياسي بديل على أسس من الديمقراطية وحقوق الإنسان ووفقا لما تراكم لديها من تصورات وأفكار ساهم بها العراقيون المتعاونون معها بكافة أطيافهم السياسية والدينية والمذهبية والعرقية، فبدأت عملية إعادة التنظيم من قبل السيد بريمر الذي كان يضع رؤية بعيدة المدى للعراق يرسم من خل ......





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