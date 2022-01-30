إحالة ... - صالح محمود

2022/01/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_محمود - ماذا تقول للسجناء ، يا أناندا ،- تعني الباحثين عن الحضور في الغياب ، سيدي ،عن الصفر في العدد ، عن المطلق في الكوسموس ، أقول لهم : دعكم من البحث في الصورة ، المرتسمة في النور و الظلام ، بلا مصادر و لا مراجع ،اللهم التأويل في الفقه و الأصول ، الروايات و تفسيراتها ، فهناك صورتكم ، مكتملة الصياغة ، البناء و التركيب ، مجردة ، محنطة ، موضوع ، دعكم من البحث عن اللانه ......





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