القبض على مسافرة حاولت السفر عبر مطار بغداد بجواز مزور

2022/01/30 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على مسافرة حاولت السفر خارج البلاد بجواز مزور.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة كانت تروم السفر الى إحدى الدول الأوربية”.واشار الى ان “المسافرة، قدمت جوازا الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي […]

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