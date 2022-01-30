القبض على متهم ابتز فتاة إلكترونياً مقابل 4 ملايين دينار

2022/01/30 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهم ابتز فتاة إلكترونياً مقابل مبلغ مالي.وذكرت في بيان، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام التاجي من القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 4 ملايين دينار، دونت أقوال المتهم وتم […]

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