ديالى .. هذا ما تبقى من أكبر المدن الصناعية وسط العراق

2022/01/30 | 17:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي، الاحد، عما تبقى من اهم واكبر المدن الصناعية العراقية وسط البلاد.وقال مدير ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي لـ /المعلومة/ إن “المدينة الصناعية في اطراف بني سعد تعد الاكبر من نوعها في وسط العراق وتضم زهاه 400 معملا اغلبها للنسيج والمواد الغذائية وبقية الصناعات، شكلت على مدار […]

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