القبض على مسافرة بجواز سفر مزور في مطار بغداد

2022/01/30 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قسم الإقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، عن ضبط مسافرة كانت تروم السفر خارج البلاد بجواز مزور.

وقال القسم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي من إلقاء القبض على مسافرة كانت تروم السفر الى إحدى الدول الأوربية، حيث قدمت جوازا الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي الذين شكو به وأرسلوه الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، والذي بدوره أكد أن الجواز مزور وغير صحيح".

واضلف انه "تم إجراء اللازم واتخذت الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها الى القضاء".

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