الزاملي: أعضاء البرلمان عازمون على البدء بالاصلاح الاداري والمالي

2022/01/30 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي,اليوم الاحد، عزم اعضاء مجلس النواب على تشريع قوانين معنية بخدمة المواطن والبدء بمرحلة الإصلاح الإداري والمالي

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