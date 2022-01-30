وفد أمني اتحادي يناقش مع البيشمركة تفعيل التنسيق بين الجانبين

2022/01/30 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وفد أمني برئاسة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ،اليوم الاحد، اجتماعا مع القيادات في وزارة البيشمركة.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ان الجانبين ناقشا القضايا الثنائية ومن بينها العمليات العسكرية المستقبلية مؤكدا ان الاجتماع كان ناجحا ويندرج ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة.

وكان الوفد الامني برئاسة الشمري والذي يضم قائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية قد وصل إلى محافظة كركوك ليتوجه بعدها منطقة باني مقان في التي تقع بين محافظتي كركوك والسليمانية لعقد اجتماع مع قيادات البيشمركة.

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