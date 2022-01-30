لافروف: نرغب بعلاقات قائمة على الإحترام المتبادل مع واشنطن

2022/01/30 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،اليوم الاحد، ان بلاده تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة في ظل الخلافات بين البلدين بشأن الملف الأوكراني.

وأكد لافروف ان موسكو ترغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع واشنطن كما هو الحال مع أي بلد آخر في العالم مضيفا ما نصه اننا تعلمنا من تجربة مريرة بأننا لا نرغب بأن نكون في موقع حيث يتعرض أمننا للتهديد يوميا.

ويأتي تصريح لافروف بالتزامن مع تفاقم التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعد ان اتهمت حكومات غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا.

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