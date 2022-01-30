ريمونتادا تاريخية تتوج نادال بطلاً لاستراليا المفتوحة للتنس

2022/01/30 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج الإسباني رافائيل نادال ،اليوم الاحد، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع (2-6) و(6-7) و(6-4) و(6-4) و(7-5).

وانفرد نادال بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقبًا، ليفض الشراكة مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.

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