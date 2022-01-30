الخطوة المقبلة مع لبنان.. دول الخليج

2022/01/30 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتحفيف حدة التوتر، وستدرسها، قبل تحديد الخطوة المقبلة في الأزمة الدبلوماسية.

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