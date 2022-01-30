لقاء احتفالي أم تصفية للحسابات ؟ - امال قرامي

2022/01/30 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي ازدادت الحاجة إلى استعمال وسائل التواصل الحديثة بعد أزمة كورونا، فبادرت بعض المؤسسات والوزارات والشركات بحثّ الموظفين على العمل عن بعد، و شجّعت المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات، وخاصّة الجامعية الإطار التعليمي والمتعلّمين على استعمال المنصات الرقمية.



وفي السياق نفسه اجتمعت «حكومة المشيشي» ومجلس الشعب «عن بعد» عديد المرات، لمناقشة بعض الملفات واتخاذ القرارات.ولئن كان الحرص على ضمان المصالح ......





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