السلامي: لا سقف زمني للقاء الإطار والتيار والأبواب لا زالت مفتوحة

2022/01/30 | 17:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاحد، أن قيادات الإطار التنسيقي أكدت على أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع بما فيها التيار الصدري مبيناً أنه لا يوجد موعد ثابت للاجتماع المقبل بين الإطار والتيار.وقال السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “لا يوجد سقف زمني ثابت للقاء المقبل بين الإطار التنسيقي […]

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