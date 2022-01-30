ضبط حاوية مخالفة للضوابط في مركز كمرك البصرة

2022/01/30 | 17:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ضبط حاوية مخالفة للضوابط في مركز كمرك محطة بوابة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، إن “مركز كمرك محطة بوابة البصرة قام بضبط حاوية تحتوي على (ليبدول إضافات أعلاف حيوانية) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.وأضافت، أن “عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وهيئة المنافذ الحدودية و بإسناد […]

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